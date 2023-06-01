Власть 01 июня 2023, 13:55 Верховный суд России разъяснил, что считается насилием в отношении представителя власти Верховный суд РФ разъяснил, как квалифицировать насилие в отношении представителя власти РИА «Новости»

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Пленум Верховного суда России дал разъяснения, что считается уголовно наказуемым насилием в отношении представителя власти. Уточнения появились в принятом 1 июня постановлении пленума «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 317, 318, 319 УК РФ», сообщил ТАСС.

Неопасным для жизни и здоровья насилием над представителем власти считаются побои или другие насильственные действия, из-за которых потерпевший испытал физическую боль. Сюда же относится ограничение свободы, в том числе связывание рук, использование наручников и оставление в закрытом помещении.

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Если все эти действия не навредили здоровью потерпевшего, их будут квалифицировать по ч. 1 ст. 318 УК РФ, уточнил пленум Верховного суда. Эта часть статьи предусматривает следующие наказания: штраф до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты или другого дохода осужденного за период до 18 месяцев, принудительные работы на срок до пяти лет, арест на срок до шести месяцев, лишение свободы на срок до пяти лет.

Насилие к представителю власти, опасное для жизни и здоровья, наказывается в рамках ч. 2 ст. 318 УК РФ. По ней грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Под эту категорию попадает «такое насилие, которое повлекло причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего», указали в постановлении пленума. По этой же части статьи квалифицируется легкий вред, вызвавший кратковременное расстройство здоровья или «незначительную стойкую утрату общей трудоспособности».

Кроме того, под ч. 2 ст. 318 УК РФ попадает насилие в отношении представителя власти или его близкого, которое не нанесло вред потерпевшему, но создало реальную угрозу для его здоровья и жизни. Ответственность по ст. 318 наступит, если запрещенные законом действия применялись в отношении должностного лица правоохранительного, контролирующего или иного органа.