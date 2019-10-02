Верховный суд РФ запретил губернатору Колымы платить чиновникам двойные премии

Вице-губернатор Магаданской области Андрей Колядин объяснил, что Сергей Носов хотел указом получить возможность снижать переменную (третью) часть зарплаты чиновникам, которые не выполняют свои обязанности. Однако, по его словам, местные СМИ исказили суть постановления.

«Не повышать, а снижать. Но прокуратура опротестовала решение, посчитав, что все три составляющие части зарплаты госслужащих являются доходом, а снижение доходов чиновников невозможно решением губернатора», — объяснил Колядин.

Он заявил, что региональные власти будут подавать кассацию.

«Мы сейчас разбирались с юристами. Будем кассацию делать. Потому что иначе чиновник сможет приходить на работу, отсиживать в кресле положенные восемь часов 12 минут. Даже если ничего не сделает, не обязательно будет наказывать его рублем», — заключил вице-губернатор.