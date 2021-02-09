Верховный суд РФ предложил вести дознание по делам о домашнем насилии

Верховный суд России предложил вести дознание по делам о клевете, легком вреде здоровью и побоях, в том числе о домашнем насилии. Об этом во время совещания судей заявил председатель ВС Вячеслав Лебедев.

Дознание предложили ввести по трем статьям УК РФ — «Нанесение побоев», «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Клевета», пояснил глава Верховного суда. Лебедев отметил, что их предлагается отнести к делам частно-публичного обвинения, по которым будет вестись дознание.

Сбором доказательств по таким делам сейчас приходится заниматься самим потерпевшим, которые не имеют полномочий следователей и не являются юристами, подчеркнул он. В частности, в рамках дел о домашнем насилии потерпевшим приходится заниматься сбором доказательств, продолжая совместное проживание со своим обидчиком и опасаясь возможной мести, сообщило РИА «Новости».

Президент РФ Владимир Путин во вторник в ходе совещания с судьями отметил, что несмотря на тяжелые условия работы в условиях пандемии, судебная система страны действовала без перебоев.