Власть 21 марта 2023, 16:53 Верховный суд разъяснил нюансы квалификации преступлений против военной службы Верховный суд объяснил нюансы рассмотрения дел о преступлениях против военной службы РИА «Новости»

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В сентябре прошлого года в Уголовный кодекс страны внесли изменения. Пленум Верховного суда России объяснил особенности квалификации преступлений, совершенных против военной службы, сообщил ТАСС.

Такие преступления будут характеризовать повышенной общественной опасностью, если их совершат в период мобилизации или вооруженного конфликта. В суде напомнили — чтобы определить разницу между преступлением и грубыми дисциплинарными проступками, следует обратить внимание на то, есть ли общественно опасные последствия.

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В ВС добавили, что за исполнение приказа, который обязывает совершить заведомо уголовно наказуемое действие, подчиненного привлекут к ответственности в соответствии с УК. Отдавшего подобный приказ командира будут рассматривать как подстрекателя или организатора преступления.

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Ранее Верховный суд объяснил, в каких случаях сдавшегося в плен бойца обвинят в совершении преступления. Его действия будут квалифицировать по статье УК, если военнослужащий имел возможность сопротивления и избежания захвата.