Власть 22 апреля 2023, 09:38 Верховный совет Хакасии не принял итоги работы правительства Коновалова РЕН ТВ: Верховный совет Хакасии не принял отчет Коновалова о работе его правительства Коновалов | Хакасия

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Народные избранники заслушали доклад главы Хакасии о работе его правительства за 2022 год и впервые не приняли его. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Фракции «Единая Россия» и ЛДПР почти в полном составе проголосовали против, а часть депутатов отказалась от права голоса из-за несогласия с отдельными положениями документа.

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«В результате за доклад проголосовали 23 депутата, но для принятия документа было необходимо набрать 26 голосов», — написало издание.

Против были 14 человек, шесть — воздержались или не голосовали. После доклада между парламентариями началась дискуссия.

Действующий губернатор Хакасии 35-летний Валентин Коновалов представляет КПРФ. Его избрали главой региона в ноябре 2018 года — во втором туре. Он сменил на посту тогда действующего губернатора Виктора Зимина. При этом на первом этапе голосования Коновалов не набрал необходимые 50% голосов.

Теперь на пост главы республики Хакасия планирует выдвинуть свою кандидатуру отслуживший в зоне СВО депутат от «Единой России» Сергей Сокол, писало РИА «Новости». В начале апреля президент России Владимир Путин наградил Сокола орденом Мужества.