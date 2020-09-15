Верховная рада Украины не признала победу Лукашенко на выборах

Верховная рада Украины не признала результаты президентских выборов в Белоруссии, в которых одержал победу Александр Лукашенко. Документ опубликован на официальном сайте органа законодательной власти страны.

«Верховная рада Украины считает, что президентские выборы в Белоруссии не были ни свободными, ни честными. Выборы прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами», — говорится в заявлении.

В документе отмечается, что новостную повестку по этой теме не освещали свободные СМИ, ее не комментировали авторитетные наблюдатели от международных организаций, в числе которых ОБСЕ и Совет Европы. За это заявление отдали свой голос 228 человек при минимальной цифре в 226 голосов, пишет «Газета.ру».

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После оглашения предварительных результатов голосования в республике начались массовые акции протеста. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о том, что не признают официальных результатов.