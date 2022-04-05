Верх лжи и цинизма. Посол Антонов осудил голословные обвинения США в адрес России

Верхом лжи и цинизма назвал провокацию в Буче посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, Вашингтон занял «прокурорскую позицию» и самостоятельно назначает виновных. Таким образом российский дипломат прокомментировал заявление представителей США о «военных преступлениях», которые якобы совершают российские военнослужащие на территории Украины. Его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

«Очередные голословные обвинения — часть скоординированных усилий стран Запада по демонизации российских Вооруженных Сил. Провокация в городе Буча — верх лжи и цинизма. В Вашингтоне, не имея никаких доказательств, сразу же заняли прокурорскую позу и стали назначать виновных», — заявил Антонов.

Он подчеркнул, что на местах дела обстоят с точностью до наоборот: в контролируемых российскими ВС районах Украины наращивается гуманитарная помощь, гарантируется безопасность гуманитарных коридоров для эвакуации украинцев и иностранных граждан.

Антонов посоветовал американским коллегам уделять внимание собственным нацбатальонам, которые «продолжают блокировать мирных граждан в городах, открывают беспорядочный огонь по беженцам, терроризируют и пытают всех, кто не разделяет их нацистскую идеологию».

Российский дипломат также ответил на слова заместителя Бонни Дженкинс относительно угрозы, исходящей от неразорвавшихся российских боеприпасов, якобы оставленных ВС РФ на Украине.

По словам Антонова, подобные обвинения абсурдны на фоне непрерывных поставок киевскому режиму смертоносных вооружений со стороны США.

«Призываем Вашингтон прекратить накачку Украины летальными вооружениями. Именно США провоцируют все новые и новые жертвы», — заявил дипломат.

На минувшей неделе мировые СМИ и украинские власти опубликовали фото- и видеозаписи из украинского города Буча. На них показали большое количество убитых мирных жителей. Запад попытался обвинить в причастности к преступлению Россию. В Минобороны РФ опровергли обвинения киевского режима в убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в Буче. В ведомстве отметили, что заявления украинских властей появились лишь на четвертый день после отхода военных РФ из города.