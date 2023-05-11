Власть 11 мая 2023, 13:51 Вердикт FIE о недопуске российских спортсменов раскритиковали в Кремле Песков: Кремль негативно оценил отказ FIE допустить Великую, Егорян к соревнованиям РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские власти сочли неверным решением предъявлять политические требования к спортсменам. Кремль негативно оценил отказ Международной федерации фехтования (FIE) допустить до соревнований некоторых россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Мы весьма негативно оцениваем подобные решения. Считаем абсолютно неверным пытаться обусловить какими-то политическими требованиями к спортсменам их участие в международных соревнованиях, мы не согласны с такими рекомендациями», — сказал официальный представитель Кремля.

Реклама

Песков отметил, что у спортсменов должно быть право участвовать в соревнованиях и отстаивать спортивную честь своей страны и себя.

Ранее стало известно, что FIE не разрешила двукратным олимпийским чемпионкам Яне Егорян, Софье Великой и Софье Поздняковой участвовать в первенствах.

Конгресс Международной федерации фехтования в начале марта разрешил белорусским и российским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях. При этом они должны были выступать под нейтральным флагом и не высказываться в поддержку СВО.

Атлетам из России и Белоруссии выставили еще одно условие: им нельзя участвовать в командных видах спорта.