Венгрия допустила пересмотр антироссийских санкций уже осенью | 360°

Все новости

Деньги

14 сентября 2022, 13:41

Песков назвал газ из России востребованным в быстро развивающихся странах

Здоровье

14 сентября 2022, 13:39

Суточный прирост новых случаев коронавируса в России превысил 51 тысячу

Реклама

Спецоперация

14 сентября 2022, 13:32

ВКС России уничтожили вертолет ВСУ с диверсантами в Херсонской области

Общество

14 сентября 2022, 13:28

Умер директор Центра разведения леопардов Семенов

Власть

14 сентября 2022, 13:21

Иноагентам пригрозили уголовными делами за отказ от выполнения норм закона

Эксклюзив

14 сентября 2022, 13:19

«Законное решение». Адвокат Кристины Асмус сообщил о прекращении производства по делу о дискредитации военных

Подмосковье

14 сентября 2022, 13:17

От Дмитрия Донского до СССР. В Дзержинском отметили День города

Общество

14 сентября 2022, 13:14

Детский омбудсмен поддержал идею принимать детей мигрантов в школы после курсов по русскому языку

Происшествия

14 сентября 2022, 13:11

Спор пассажира и таксиста в Екатеринбурге закончился взрывом гранаты

Власть

14 сентября 2022, 12:50

Венгрия допустила пересмотр антироссийских санкций уже осенью

Представитель МИД Венгрии Менцер допустил пересмотр антироссийских санкций

Читать 360tv в

Представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер допустил возможность ослабления Евросоюзом антироссийских санкций осенью этого года. Об этом политик рассказал во время прямого эфира на венгерском телеканале М1.

Во вторник, 13 сентября, представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер подчеркнул, что с наступлением холодов ЕС может ослабить экономические санкции, наложенные на Россию.

Реклама

«Санкции спровоцировали нехватку энергии и значительный скачок цен [в Европе]. <…> Я в этом [вопросе] не являюсь оптимистом, однако пересмотра санкций можно ожидать осенью», — рассказал политик.

Реклама

По его словам, с наступлением холодов необходимость в российском газе — это первостепенная потребность каждой европейской страны. Наложенные на Россию санкции вызвали в Европе скачок цен и дефицит энергии. Об этом Тамаш Менцер говорил в прямом эфире телеканала М1.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной операции на Украине. После этого западные страны наложили экономические и политические санкции на Россию.

Венгрия

Санкции

Экономика

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама