Венгрия допустила пересмотр антироссийских санкций уже осенью | 360°

Власть 14 сентября 2022, 12:50 Поделиться Telegram

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Viber Венгрия допустила пересмотр антироссийских санкций уже осенью Представитель МИД Венгрии Менцер допустил пересмотр антироссийских санкций РИА Новости

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Представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер допустил возможность ослабления Евросоюзом антироссийских санкций осенью этого года. Об этом политик рассказал во время прямого эфира на венгерском телеканале М1.

Во вторник, 13 сентября, представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер подчеркнул, что с наступлением холодов ЕС может ослабить экономические санкции, наложенные на Россию.

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«Санкции спровоцировали нехватку энергии и значительный скачок цен [в Европе]. <…> Я в этом [вопросе] не являюсь оптимистом, однако пересмотра санкций можно ожидать осенью», — рассказал политик.

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По его словам, с наступлением холодов необходимость в российском газе — это первостепенная потребность каждой европейской страны. Наложенные на Россию санкции вызвали в Европе скачок цен и дефицит энергии. Об этом Тамаш Менцер говорил в прямом эфире телеканала М1.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной операции на Украине. После этого западные страны наложили экономические и политические санкции на Россию.

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