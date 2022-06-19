Великобританию уличили в желании создать новую империю

Великобритания хочет реализовать собственные имперские амбиции в Европе. При этом она собирается отказаться от прежних партнеров. Такое мнение высказала член Совета Федерации от республики Крым Ольга Ковитиди в интервью РИА «Новости».

Ранее глава Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс заявил, что стране необходимо создать армию, способную победить Россию. Он подчеркнул необходимость готовиться к тому, что Британии снова придется воевать в Европе.

«Нам в России понятно, что Британия выстраивает возможность появления нового тройственного союза между Лондоном, Варшавой и Киевом. Понятно, что Украине в этой крупнейшей геополитической интриге отведена роль окровавленной наживки», — сказала политик.

Она отметила, что английские политики не рассматривают США и страны Евросоюза в качестве политических партнеров, зато предполагают союз с Турцией и присоединение Украины, Польши, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии. Такая конфигурация, по мнению Ковитиди, должна стать основой нового территориального передела Европы.

«Заявление командующего армии Британии Патрика Сандерса, публикуемого в Independent, о необходимости создания сильной Британской армии, которая „снова будет воевать в Европе“, не оставляет сомнений в имперских замашках британцев», — заключила сенатор.