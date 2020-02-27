Великобритания и США не ожидали приглашения на Парад Победы

Главы стран не понимают, стоит ли посещать празднование 75-й годовщины окончания Великой отечественной войны в России. Вопрос обсуждается уже несколько недель, но решения нет.

Журналист британской газеты The Guardian Джулиан Боргер (Julian Borger) рассказал, что власти Великобритании и США озадачены дилеммой. Они не могут оценить, уместно ли принимать приглашение из-за российских военных действий. Если уместно, то непонятно кого можно направить на парад.

По словам автора, Вашингтон и Лондон обсуждали ситуацию несколько недель, но к соглашению не пришли. Принятие решения усложняет и непредсказуемость Трампа.

Боргер предупредил, что если представители западных государств не примут приглашение — в этом заподозрят раскол на Западе. Поскольку президент Франции уже согласился поместить мероприятие, не консультируясь с союзниками из НАТО.

Помимо этого журналист отметил, что проигнорировав Парад Победы в Москве, политики покажут свою непочтительность к памяти победы над нацизмом и к жертвам, которые принесли страны мира.

На грандиозное празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне разосланы приглашения многим главам государств. В том числе приглашен президент США Дональд Трамп, который сначала согласился, а потом допустил, что может не попасть на парад из-за предвыборной кампании. А в офисе президента Украины сообщили, что приглашения вообще не получали.