Великобритании предрекли поражение в случае войны с РФ

Россия показала США гиперзвуковой «Авангард». Это должно сделать их сговорчивее Подробнее

По мнению Уотлинга, у России будет преимущество по двум факторам: это большая маневренность и огневая мощь. За счет этих плюсов российская армия сможет одержать победу.

Исходя из этого, аналитик обратился к оборонному ведомству страны с призывом вкладывать больше денег в военно-промышленный комплекс и сделать акцент на управляемых боеприпасах, которые отличаются высокой точностью и эффективностью. В противном случае, по словам эксперта, Великобритании стоит умерить амбиции.