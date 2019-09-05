ВЭФ окажет благотворное влияние на развитие высоких технологий на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин в рамках форума заявил, что Москве необходимо создать на Дальнем Востоке цифровую среду, которая будет соответствовать стремительным технологическим переменам в мире.

Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков отметил, что ВЭФ проходит в условиях меняющейся мировой экономики, в которой большую роль начинают занимать Китай и Южная Корея и другие азиатские страны Тихоокеанского региона.

«Поэтому форум важен, во-первых, для гармоничного и устойчивого развития всей страны в целом. Россия уже географически обязана иметь связи и на Западе, и на Востоке. Подобные шансы нельзя упускать. Заявления президента дают понять, что понимание этого у руководства государства есть. Поэтому стоит ожидать, что проходящий форум окажет благотворное влияние на развитие Дальнего Востока», — сказал специалист.

Поэтому, по словам Простакова, Россия может повлиять на возникновение точки бурного научно-технического и экономического роста на Дальнем Востоке.