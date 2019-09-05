«Ведомости»: российские власти захотели узнать, что смотрят в Рунете

Опубликован топ-10 самых популярных советских фильмов на YouTube Подробнее

Сотрудники трех медиакомпаний подтвердили газете, что действительно участвовали в обсуждениях этого вопроса. Пока авторы инициативы думают, какой должна быть система. В качестве примера рассматривается система измерений ТВ-аудитории и госсистема учета кинобилетов (ЕАИС).

Однако существующие методы сбора информации о просмотрах роликов в Сети, по мнению представителей власти, не являются прозрачными. Замминистра связи Алексей Волин считает, что универсальная система оценки интернет-аудитории нужна и рекламодателям, и производителям контента. Его поддержал и глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Рекламодателям приходится верить на слово онлайн-площадкам, что они на самом деле открутили те самые купленные сотни тысяч показов баннера», — заявил он.

Как рассказали несколько собеседников «Известий», госсистема интернет-учета нужна для учета показов российского профессионального видеоконтента. Речь идет о программах российского телевидения и сериалах.

Другой задачей, по словам источников издания, является «мониторинг показов интернет-рекламы для целей налогообложения». Кроме того, сбор данных может помочь государству понять, что именно смотрят россияне в Сети, какой контент оказывает наибольшее влияние на общественное мнение.