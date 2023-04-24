Власть 24 апреля 2023, 08:31 «Ведомости» назвали единственного иностранного лидера, который приедет в Россию на 9 Мая «Ведомости»: президент Киргизии Жапаров посетит Россию в День Победы Пресс-служба Кремля

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Президент Киргизии Садыр Жапаров может стать единственным иностранным лидером, который посетит Россию в День Победы. Об этом написала газета «Ведомости».

По данным издания, Жапаров примет участие в торжественных мероприятиях, которые приурочат ко Дню Победы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на вопрос издания, может ли еще кто-то из глав других государств приехать в Москву 9 мая.

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Ранее стало известно, что парад, посвященный 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, отменили в Севастополе. Такое решение приняли на уровне Министерства обороны.

Власти Курской области тоже объявили об отмене праздничного парада. На территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Кроме того,«Бессмертный полк» в России не состоится в традиционном очном формате. Желающим предложили размещать в соцсетях фотографии своих близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне.