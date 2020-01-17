«Ведомости»: Мишустин звонил людям под видом обычного сотрудника ФНС

О каких проблемах шла речь, не уточняется. При этом собеседники издания добавили, что Мишустин периодически связывался и с теми, кто не платил налоги. Также бывшие подчиненные охарактеризовали нового премьера как эффективного и организованного человека. По их словам, он скромно ведет себя на публике и может поддерживать со всеми хорошие отношения. Также бывший глава ФНС России понимает, как устроена российская и мировая экономика.

«Думаю, что рыночное инвестиционное сообщество возлагает на него большие надежды», — сказал газете неназванный крупный инвестор.

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал Мишустина опытным и успешным инвестором, говоря о его работе в компании UFG Capital Partners в конце 2000-х. Газета привела также слова сотрудника правоохранительных органов. Он рассказал, что новый глава правительства смог установить прочные связи с силовым блоком — Следственным комитетом и ФСБ.

Ранее, 16 января, Госдума поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра, позже в этот же день президент Владимир Путин официально назначил его на эту должность. Новый премьер во время выступления в нижней палате парламента назвал главные задачи правительства. Среди приоритетов Кабмина повышение доходов россиян, улучшение делового климата, смягчение контроля над бизнесом.