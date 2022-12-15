Вечную память героям спецоперации сочли необходимой

Память о бойцах специальной военной операции, рискующих жизнью в рамках выполнения поставленных задач в Донбассе должна стать вечной. Так прокомментировал инициативу о названии станции московского метро в честь героев спецоперации официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Память о тех, кто отдал жизни, и гордость за тех, кто продолжает рисковать своей жизнью в ходе выполнения специальной военной операции — это то, что должно быть с нами всегда», — привела слова Пескова газета «Известия».

При этом он отметил, что за присвоение названий станциям метро и другим знаковым местам отвечают городские власти.

С предложением дать одной из новых станций метро название «Патриотическая» для увековечивания памяти военных, участвующих в специальной военной операции выступил депутат Госдумы Олег Голиков. Соответствующее предложение он направил мэру Москвы Сергею Собянину.