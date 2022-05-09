Плату за газ для Вечного огня отменили

Оплату газа и его транспортировку для Вечного огня и Огня памяти на воинских захоронениях отменили. Как сообщила пресс-служба правительства, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Предложение об отмене платы за газ для работы Вечного огня дал президент России Владимир Путин в феврале этого года. Госдума и Совет Федерации приняли закон, который разрешил правительству принимать решение о бесплатном снабжении топливом военных мемориалов.

Отмена оплаты позволит не допустить ситуации, когда Вечный огонь гасили в связи с неоплатой поставок за топливо. Реестр Вечных огней и Огней памяти составит Министерство обороны России.