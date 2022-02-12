«Вдохновители Майдана доведут Украину». Захарова заявила о раздутой информационной кампании против России

Страны Запада и их средства массовой информации устроили истерию вокруг якобы готовящегося вторжения России на Украину. Однако в действительности никто из них не имеет доказательств. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Она призвала обратить внимание на то, что Штаты уже пару месяцев кричат, что Россия планирует напасть на Украину. Однако уже даже в Незалежной говорят, что не обладают такой информацией. Зеленский еще раз уточнил это 12 февраля.

«Кроме Bloomberg, Der Spiegel и неназванных американских источников, такой информации нет ни у кого. Но, видимо, пока идейные вдохновители майданов не доведут Украину до полного коллапса, они не успокоятся. Уже два месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя очередную глобальную провокационную кампанию», — подчеркнула Захарова.

За последнее время Россия несколько раз повторила, что не собирается вторгаться на территорию Украины. Выступая перед журналистами, пресс-атташе президента Дмитрий Песков отметил, что мысли об этом в западных СМИ — это пустое и безосновательное нагнетание ситуации. Он подчеркнул, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны. Он также предостерег, что страна может столкнуться с провокациями извне.