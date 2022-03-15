Вбросы размером с политическую сенсацию. Захарова ответила на данные о «помехах» России по возобновлению СВПД

В МИД РФ опровергли создание «помех» в ситуации с восстановлением ядерной сделки с Ираном. Подобные данные в российском внешнеполитическом ведомстве назвали вбросами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что тему восстановления реализации СВПД высокопоставленные представители администрации США и западные СМИ обсуждают уже не первый день. Ее слова привела пресс-служба министерства.

«Информационные вбросы на этот счет быстро раздулись до размеров политической сенсации, на чем ее авторы стремятся заработать себе очки», — подчеркнула Захарова.

Ситуацию она объяснила желанием сместить акценты, поскольку в мае 2018 года именно Соединенные Штаты в одностороннем порядке разорвали всеобъемлющие договоренности по иранской ядерной программе. Кроме того, американская сторона неоднократно грубо нарушила резолюцию СБ ООН 2231.

«Россия все эти годы настойчиво добивалась, чтобы США отказались от курса на подрыв консенсусных решений Совбеза ООН и вернулись к неукоснительному выполнению всех своих международных обязательств в этой связи. Эта позиция не менялась», — сказала официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, сейчас текст договоренности о перезапуске ядерной сделки с Ираном «точечно отшлифовывают». Захарова также указала на немалый вклад России в венские переговоры по реанимации СВПД по иранской ядерной программе. Процесс начался в апреле 2021 года, и делегации уже вплотную приблизились к его завершению.

«Вопросов к нам быть не может. <…> Надеемся, что коллеги на Западе отдают себе отчет в том, какая ответственность лежит на их плечах», — заявила дипломат.