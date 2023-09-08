Власть 08 сентября 2023, 12:25 Вброс бюллетеня заметили на избирательном участке в Москве Ковалев: девушка бросила 2 листа бумаги в урну на избирательном участке в Москве РИА «Новости»

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В Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве поступила информация о возможном случае вброса бюллетеня на одном из избирательных участков. Об этом рассказал представитель штаба Вадим Ковалев.

По данным наблюдателя на участке, избирательница получила один бюллетень, но в урну бросила два листа бумаги. Один из них был бюллетенем, а происхождение второго установить не удалось.

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В настоящее время началось расследование для выяснения деталей произошедшего. Урну с бюллетенями, в которую вбросили дополнительный лист, опечатали, их не будут учитывать при подсчете голосов.

Выборы мэра столицы пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. При этом большинство жителей Москвы заявили, что будут голосовать онлайн.

Ранее стало известно о том, что задержка в доставке СМС участникам ДЭГ в Москве не повлияла на ход голосования.