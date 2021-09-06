Россия сможет улучшить экономические отношения с Германией благодаря бесперебойным поставкам газа через газопровод «Северный поток — 2». Такой мыслью поделился первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Об этом сообщил RT.

«Остается всех нас поздравить с завершением проекта, который является не политическим, как пытались изобразить многие на Западе, в том числе Украина, а чисто коммерческим, экономическим проектом», — отметил парламентарий.

Он добавил, что данный проект принесет пользу и эффективное сотрудничество не только России и Германии, но и тем странам, на которые он будет распространяться.

Ранее стало известно, что «Северный поток — 2» могут ввести в эксплуатацию до конца 2021 года. Сварка последней трубы уже осуществлена в Балтийском море.