Важное 02 февраля 2023, 19:47 Важно помешать врагу дезориентировать российскую молодежь — Путин Путин: происходящее сегодня — обострение борьбы, которая велась с Россией всегда РИА «Новости»

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Президент страны Владимир Путин заявил о важности противодействовать попыткам врага дезориентировать россиян. Об этом он сказал во время встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в музее-панораме «Сталинградская битва» в Волгограде.

Некоторые политические деятели, заметил российский лидер, говорили о том, как скучно жить, когда никто не конфликтует с Россией. На протяжении всей отечественной истории противник боролся с РФ посредством информации.

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«Поэтому то, что происходит сегодня и сопровождает специальную военную операцию, только обострение жатой борьбы, повторю, которая велась всегда», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что необходимо оказывать противодействие попыткам врага дезориентировать россиян.

«Особенно и почти постоянно главной целевой аудиторией этого воздействия была молодежь», — заявил он.

При описании событий специальной военной операции важно сохранять правду и достоверность. В том числе при съемках фильмов на эту тему, подчеркнул российский лидер. Также Путин отметил важность сохранения исторической памяти ради развития страны.