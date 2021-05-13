Вассерман: Запад наконец открытым текстом признал Россию врагом

Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман прокомментировал сообщение о том, что главы внешнеполитических ведомств стран, входящих в G7, включили Россию в перечень недемократичных, авторитарных государств. Специалиста процитировало РЕН ТВ.

Вассерман заметил, что на обсуждение России и Китая министры иностранных дел потратили по полтора часа. На Сирию, Мьянму, Ливию и Афганистан ушло по полчаса.

«Открытым текстом отмечаю: про вооруженные бунты и грабежи под лозунгом „черные жизни имеют значение“, вброс миллионов бюллетеней на выборах, изнасилование свободы слова в Соединенных Штатах Америки, конечно, ни слова. Это, мол, все демократия», — приводит слова эксперта «Политика сегодня».

По его мнению, после того, как страны «Большой семерки» открыто назвали своих врагов, любая уступка со стороны России станет лишь плацдармом для новых атак на нее.

«Теперь «Большая семерка разжигает пожары по всему нашему периметру. Наступило время жесткой политики. Мы тоже так умеем», — продолжил Вассерман.

В качестве доказательства жесткой реакции Москвы он привел недавний пример с попыткой натравить Киев на Донбасс.

«Как всполошились все спонсоры киевских террористов! И как притихли они сами!» — напомнил специалист.