Вассерман привел две причины отставки правительства Медведева

Первой причиной отставки правительства Вассерман назвал предложенные президентом РФ Владимиром Путиным изменения в Конституцию РФ.

«Президент предложил комплекс конституционных реформ, среди прочего меняющих порядок назначения правительства. И на этом фоне ему предоставлена возможность сформировать его по действующим правилам», — объяснил журналист.

Второй и главной причиной Вассерман счел неработоспособную теорию экономического блока кабинета министров.

«В ее рамках не осуществимы задачи, стоящие перед страной и перечисленные президентом и в Майских указах 2012 года, и в Майском указе 2018-го, и в нынешнем послании <…> Другое дело, что если менять теорию, то надо менять не только министров, — заявил Вассерман. — А также всех тех людей, которые [работают] в аппарате правительства и занимаются подготовкой государственных решений».

Политолог допустил, что менять весь личный состав не обязательно — можно переучить.

15 января после обращения президента России Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил об отставке кабмина.