    15 января 2020, 22:56

    Вассерман привел две причины отставки правительства Медведева

    Ирина Нагайникова

    Российский журналист, публицист и политолог Анатолий Вассерман объяснил отставку правительства РФ во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым несостоятельностью экономического блока команды. Об этом сообщило РИА ФАН.
    Вассерман привел две причины отставки правительства Медведева

    Первой причиной отставки правительства Вассерман назвал предложенные президентом РФ Владимиром Путиным изменения в Конституцию РФ.

    «Президент предложил комплекс конституционных реформ, среди прочего меняющих порядок назначения правительства. И на этом фоне ему предоставлена возможность сформировать его по действующим правилам», — объяснил журналист.

    Второй и главной причиной Вассерман счел неработоспособную теорию экономического блока кабинета министров.

    «В ее рамках не осуществимы задачи, стоящие перед страной и перечисленные президентом и в Майских указах 2012 года, и в Майском указе 2018-го, и в нынешнем послании <…> Другое дело, что если менять теорию, то надо менять не только министров, — заявил Вассерман. — А также всех тех людей, которые [работают] в аппарате правительства и занимаются подготовкой государственных решений».

    Политолог допустил, что менять весь личный состав не обязательно — можно переучить.

    15 января после обращения президента России Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил об отставке кабмина.