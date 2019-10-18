Вассерман оценил шансы переноса комитетов ГА ООН в Европу
Россия предложила перенести комитеты Генассамблеи ООН из США в Вену или Женеву, поскольку Вашингтон отказался выдать визы российским дипломатам. Политический эксперт Анатолий Вассерман прокомментировал инициативу в интервью сайту «Экономика Сегодня».
Анатолий Вассерман считает, что вероятность переноса Первого комитета ГА ООН в Европу высокая. По его словам, Соединенные Штаты постараются блокировать все идеи, которые внесет Россия.
«Вероятность, что в результате инициативы России Первый комитет ГА ООН будет перенесен из США, довольно высока, но Вашингтон этому постарается помешать», — сказал политический эксперт.
Он отметил, что шансы в этой ситуации составляют пятьдесят на пятьдесят, сообщило РИА ФАН. По словам Вассермана, в мире происходят большие изменения, из-за которых сложно предугадать, что произойдет хотя бы через месяц.