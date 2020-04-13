Вассерман оценил идею списать часть госдолга США перед Китаем

По данным издания, с такой инициативой выступил американский сенатор Линдси Грэм. Он выразил уверенность, что именно руководство Поднебесной не смогло вовремя принять меры по предотвращению эпидемии коронавируса.

По мнению политика, Китай виновен в безработице и смерти американцев от инфекции. На основании этого он предложил списать госдолг США и наказать таким образом Пекин.

Вассерман заметил, что если Вашингтон попытается под любым предлогом списать часть своего госдолга, то в будущем это сократит ему возможность и дальше занимать деньги.

«Последствия будут серьезными. Поэтому я думаю, что американцы оставят все это на уровне угрозы и попытаются выжать из Китая какую-нибудь дополнительную выгоду для себя», — предположил специалист.