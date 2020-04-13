    13 апреля 2020, 21:01

    Вассерман оценил идею списать часть госдолга США перед Китаем

    Артур Блянихов

    Политический консультант и публицист Анатолий Вассерман обсудил с «ПолитЭкспертом» желание американских партнеров списать часть своего госдолга «в наказание» Пекину.

    По данным издания, с такой инициативой выступил американский сенатор Линдси Грэм. Он выразил уверенность, что именно руководство Поднебесной не смогло вовремя принять меры по предотвращению эпидемии коронавируса.

    По мнению политика, Китай виновен в безработице и смерти американцев от инфекции. На основании этого он предложил списать госдолг США и наказать таким образом Пекин.

    Вассерман заметил, что если Вашингтон попытается под любым предлогом списать часть своего госдолга, то в будущем это сократит ему возможность и дальше занимать деньги.

    «Последствия будут серьезными. Поэтому я думаю, что американцы оставят все это на уровне угрозы и попытаются выжать из Китая какую-нибудь дополнительную выгоду для себя», — предположил специалист.