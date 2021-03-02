Вассерман объяснил, что будет с ПАСЕ в случае выхода России

Политический консультант и публицист Анатолий Вассерман разъяснил ИА Nation News, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) станет бесполезной организацией в случае выхода России.

«В случае выхода Российской Федерации из Совета Европы будет не совсем понятно, а для чего же он вообще нужен и кому», — заметил собеседник информагентства.

По его словам, выход РФ станет для ПАСЕ достаточно сильным ударом, поскольку у этой организации кроме давления на Москву нет других целей. Вассерман напомнил, что у Совета Европы нет права принимать каких-то обязующих решений. Это организация с рекомендательным голосом.

«То получается, что это пустопорожняя говорильня», — резюмировал специалист.