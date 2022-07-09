Вассерман назвал Москву, Петербург и Екатеринбург «центрами однополых отношений»

Депутат Анатолий Вассерман считает, что в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге наибольшее количество гомосексуалов. Об этом сообщило РИА ФАН.

Также он отметил, что «пропаганда нетрадиционных ценностей» неэффективна, но ее следует запретить.

«Вызывающая полное отторжение у народных масс в целом, она может оказать пагубное влияние и искалечить судьбы ряда неустойчивых и склонных к гомосексуализму личностей», — уверен Вассерман.

Кроме того, он считает, что гомосексуальность больше всего распространена в крупных городах с «человеконенавистническим обществом». По словам депутата, в России это Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, так как «уровень психологической нормы в них намного ниже рекомендуемого, что вызывает у местных жителей античеловеческое половое поведение».

Вассерман уверен, что по этой причине следует запретить «пропаганду нетрадиционщины», так как она подвергает людей соблазну.