Власть 07 февраля 2023, 12:50 Василия Малюка спустя полгода утвердили в должности главы СБУ Депутат Гончаренко: Верховная рада утвердила Василия Малюка главой СБУ РИА «Новости»

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Верховная рада одобрила кандидатуру Василия Малюка на должность председателя Службы безопасности Украины, которую он занимал в статусе временно исполняющего обязанности с июля 2022 года. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Алексей Гончаренко.

«Главой СБУ назначен генерал Василий Малюк. Верховная рада утвердила соответствующее представление президента Украины», — написал он.

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Василия Малюка назначили врио председателя СБУ после отставки Ивана Баканова. В офисе президента журналистам заявили, что недовольны его работой после начала спецоперации, поэтому решили взять управление силовиками в свои руки. Бывшего главу СБУ называли другом детства и хранителем офшоров Владимира Зеленского. Одновременно с ним своего поста лишилась генпрокурор Ирина Венедиктова.

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