Вашингтон хочет создать самый большой военный флот в истории США

США планируют увеличить численность боевых кораблей. В ВМС США рассчитывают создать самый большой военный флот в истории страны, сообщило издание Defence News со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя ВМС страны Томаса Модли.

По имеющимся данным, численность боевых кораблей должна достичь 355 единиц. Это будет исторический максимум для американского флота. Такую цифру планируется достичь к 2030 году, написало РИА ФАН.

Дональд Трамп говорил об этом еще в 2016 году, в рамках своей предвыборной кампании.

По словам Томаса Модли, военно-морские силы США должны были выбивать у военного ведомства большую долю бюджета.

«Сколько еще гиперзвукового оружия нам понадобится? А куда мы его разместим?» — спросил он в служебной переписке.

Советник Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайена, также подтвердил серьезность подхода Трампа к наращиванию мощи морских сил.