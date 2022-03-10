Валуев призвал россиян не поддаваться на провокации Запада

Россияне не должны поддаваться на провокации со стороны Запада даже на бытовом уровне. Их готовили целенаправленно, что лишний раз подтверждают результаты спецоперации РФ на Украине. Об этом «360» заявил депутат Госдумы Николай Валуев.

Российские Вооруженные силы, напомнил он, наносили удары по центрам, являвшимся источниками дезинформации.

«В те дни, когда они были уничтожены, наблюдалось резкое снижение дезинформации, которая по интернету неслась в голову россиянам и всему миру», — подчеркнул Валуев.

Он призвал жителей России не поддаваться провокациям и не распространять фейки, которые «плотно прописались в интернете».

«Поддержка операции, проводимой РФ на Украине, может проходить по-разному. Прежде всего, это помощь пострадавшим Донбасса и непосредственно с Украины», — сказал депутат.

Валуев напомнил, что российские военнослужащие действуют аккуратно. Но иногда ВСУ пользуются мирными жителями как живым щитом — размещают военную технику в жилых кварталах и не позволяют людям эвакуироваться в безопасное место. Действия украинских националистов парламентарий сравнил с тактикой бандформирований в Сирии.

«У нас есть богатый опыт по этому поводу. И аналогий, и параллелей можно проводить спокойно», — заметил Валуев.

Участие в сборе гуманитарной помощи для украинцев он счел самым лучшим проявлением неравнодушия к братскому народу.

«Надо констатировать, что ко всем шагам Россию планомерно вынуждали», — заключил депутат.

Жители подмосковного Одинцова уже собрали более 2,5 тонны гуманитарной помощи для Донбасса.