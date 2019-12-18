Николай Валуев посоветовал Анатолию Белому сходить в библиотеку

«Товарищу Белому надо приехать в школу. А лучше даже не в школу, а в вуз. Прийти на исторический факультет. Или лучше зайти в центральную библиотеку. И почитать, в каких областях Российской империи было распространено крепостное право. Тогда он с удивлением обнаружит, что это достаточно небольшая часть Российской империи», — сказал Валуев.

Так депутат отреагировал на высказывание актера о том, многие россияне забыли, что такое свобода.

«Столетия рабства в России привели к тому, что человек забыл генетически, что такое свобода. У большинства людей рабская психология, и они этого даже не замечают. Они думают, что это норма: есть предводитель, он их ведет. Если предводитель говорит, что это хорошо, значит, я пойду за ним», — сказал Белый в одном из интервью.

Николай Валуев посчитал это высказывание «апеллированием к народным массам».

«Видимо, это история c какой-нибудь пьяной пирушки. Когда друзья начинают кого-то подначивать, может он или не может сделать что-либо такое, бездумное, знаете ли… Это такая неуклюжая попытка апеллировать к народным массам со стороны либерально настроенного сообщества», — отметил Валуев.

Депутат добавил, что творческая интеллигенция всегда была настроена революционно, но «как только начинают говорить ружья, куда-то она вся девается».

Кроме этого Валуев сказал, что не слышал о существовании «гена рабства» и предположил, что актер провел генетическое исследование. При этом бывший боксер заметил, что каждый имеет право на свое мнение.

В интернете, правда, мнение депутата разделили не все — слова актера вызвали оживленную дискуссию и массу гневных комментариев.