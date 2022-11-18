Власть 18 ноября 2022, 10:46 Валуев опроверг новость о своей госпитализации из-за проблем с ногой Депутат Валуев поблагодарил всех за беспокойство в связи с фейком о его госпитализации Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Депутат Николай Валуев поблагодарил всех за беспокойство. Ранее в СМИ появилась информация, будто его госпитализировали из-за боли в ноги. О своем самочувствии депутат написал у себя в Telegram-канале.

«Всем спасибо за беспокойство и пожелания здоровья. Все в порядке. Работаем. Завтра бои на „Первом канале“. Как обычно, прокомментирую происходящее на ринге. До встречи на „Первом“», — написал он.

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До этого помощник депутата Валерий Кузенков рассказал «360», что госпитализация Валуева — фейк и «происки врагов». По его словам, депутат вчера «допоздна сидел в Думе — думал о народе», и сейчас у него прекрасное самочувствие.

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Ранее в СМИ появилась информация, что депутата Госдумы Николая Валуева вечером 17 ноября госпитализировали из-за боли в ноге. Его якобы доставили в Центральную клиническую больницу № 1 управления делами президента России, где после первичного приема оставили под присмотром врачей.