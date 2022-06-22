Путин рассказал о создании международной резервной валюты в рамках БРИКС

Страны, входящие в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), ведут работу по созданию международной резервной валюты и альтернативных механизмов для расчетов. Как сообщила пресс-служба Кремля, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Делового форума БРИКС.

Глава государства отметил, что российская система передачи финансовых сообщений готова подключить банки стран «Пятерки».

«Совместно с партнерами по БРИКС идет разработка надежных альтернативных механизмов международных расчетов. <…> Прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют наших стран», — заявил Путин.

Российский лидер добавил, что Россия расширяет географию использования своей национальной платежной системы «Мир».

Путин подчеркнул, что Россия сейчас принимает большое количество мер, чтобы снизить негативное влияние введенных санкций, и укрепляет торговые отношения со всеми заинтересованными странами.

«Наша макроэкономическая политика на деле показывает эффективность. Мы смогли защитить российскую финансовую систему, начать стабилизировать ситуацию в промышленности», — отметил президент России.

Он обратил внимание, что власти страны особое внимание уделяют развитию частного бизнеса путем расширения свободы предпринимателей, снижения административной нагрузки и введения новых программ льготного кредитования.