Власть 28 февраля 2023, 23:16 Валерий Казарин займет пост заместителя председателя Банка России

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Валерий Казарин займет пост заместителя председателя центрального банка России с 1 марта. Об этом сообщил RT со ссылкой на официальный Telegram-канал регулятора.

Ранее Казарин руководил департаментом проектов и процессов. На новом посту он продолжил курировать данный департамент, а также департамент закупок ЦБ, департамент недвижимости и ТЦ «Нудоль».

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«Исполняющим обязанности директора департамента проектов и процессов назначен Михаил Балакин, заместитель директора этого департамента», — отметили в ведомстве.

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