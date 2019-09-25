Валентину Матвиенко переизбрали спикером Совета Федерации

Кандидатуру Матвиенко выдвинул первый вице-спикер палаты Николай Федоров. Голосование проходило в первое пленарное заседание палаты в осенней сессии. «За» высказались 153 сенатора, кандидатура была принята единогласно.

Матвиенко представляет в Совете Федерации Санкт-Петербург с 2011 года. В этом году срок ее полномочий истекал, но после переизбрания губернатор Петербурга Александр Беглов продлил их.

«Я глубоко признательна за то, что мне вновь доверили представлять исполнительную власть Санкт-Петербурга в верхней палате Федерального Собрания Совета Федерации. Я искренне за это благодарю. Для меня это возможность и дальше активно участвовать в жизни города, помогать Петербургу, помогать петербуржцам», — сказала Матвиенко на церемонии инаугурации Беглова.

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Председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко во вторник рассказал, что Матвиенко сама спрашивала, не будет ли самовыдвиженцев на пост председателя палаты, но никакой больше кандидатуры не выдвигалось. Как сказал Тимченко РИА «Новости», альтернативы Матвиенко на этом посту сейчас нет.

Матвиенко до назначения представителем Петербурга в Совете Федерации с 2003 по 2011 годы была губернатором региона.