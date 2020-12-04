Вакцину от коронавируса выпустят объемом в 2 миллиона доз

В ближайшее время объем выпущенной вакцины «Спутник V» в России достигнет двух миллионов доз. Благодаря этому можно будет начать массовую вакцинацию населения страны.

В Минпромторге РФ заметили, что объем производства и ввода препарата в гражданский оборот все время увеличивается.

«Общий объем произведенной вакцины „Спутник V“ достигнет двух миллионов доз — это позволит начать вакцинацию населения нашей страны», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Президент России Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию россиян от коронавируса со следующей недели. По словам главы государства, прививать население можно благодаря производству препаратов.

В Москве 4 декабря стартовала электронная запись на вакцинацию от коронавируса для медицинских работников и сотрудников соцслужб.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа. Препарат, разработанный специалистами центра имени Гамалеи, получил название «Спутник V». Вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» — получила регистрацию 14 октября.