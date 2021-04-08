Нельзя допустить, чтобы вакцинные паспорта ограничивали право на передвижение. Таким мнением поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров. В четверг он провел переговоры с вице-премьером Казахстана, главой МИД Мухтаром Тлеуберди.

«Нам необходимо в рамках ЕАЭС, как мой коллега сказал, вырабатывать общие правила, которые не будут ограничивать право на передвижение, и эти паспорта вакцинные должны содержать в себе только одну цель — показывать состояние здоровья обладателя этого документа», — передало РИА «Новости» его слова.

Лавров добавил, что санитарные власти занимаются этим вопросом, позже подключатся и транспортные власти. В основном речь идет о перемещениях.

Накануне глава МИД РФ заявил, что наша страна готова поставлять нуждающимся государствам российские вакцины. Соглашение о поставках «Спутник V» уже достигнуты с более чем 50 государствами. Кроме того, во многих странах запущено производство прививки. Лавров также подчеркнул, что с пандемией страны должны бороться вместе.