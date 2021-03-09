«Вакцинные» обвинения США в сторону России объяснили недобросовестной конкуренцией

Недобросовестной конкуренцией назвал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев обвинения Вашингтона в распространении дезинформации российскими СМИ об американских вакцинах. О каких сайтах идет речь, в США не уточняют.

«Беззастенчивая и абсолютно не добросовестная конкуренция с американской стороны. Либо спецслужбы США используют прессу в качестве сливного бачка, либо подхватывают инсинуации журналистов вдогонку и уже под них подгоняют свои теории заговора», — сообщил ТАСС слова Косачева.

Он отметил, что первоисточником сообщения о дезинформации стала американская газета. Затем обвинения подхватил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, который заявил, что четыре российские сайта, якобы курируемые разведслужбами США, распространяют ложную об американских вакцинах против коронавируса.

Косачев отметил, что это Запад ведет войны вакцин против России.

«А если добавить к этой ситуации одиозные официальные высказывания председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила с русской рулеткой перспективу экстренного одобрения российской вакцины в Европе, вопросы о том, кто и против кого ведет на самом деле войны вакцин, отпадают сами собой», — сказал политик.

В американской газете The Wall Street Journal был опубликован материал, в котором утверждалось, что российская разведка может курировать кампанию по распространению не правдивой информации о разработанных на Западе вакцинах. Российские власти отрицают эту информцию.