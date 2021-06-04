Вакцинацию от коронавируса в России сделают удобной для иностранцев

В России создадут все необходимые условия для вакцинации иностранцев от коронавируса на ее территории. С таким заявлением выступил на ПМЭФ президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия намерена и впредь вносить существенный вклад в борьбу с пандемией.

«В качестве важного шага <…> обеспечим удобные условия для вакцинации иностранных граждан на территории нашей страны», — пообещал Путин.

Президент обратил внимание на тот факт, что у России есть все возможности для наращивания выпуска вакцин. Российский фонд прямых инвестиций, напомнил он, договорился о производстве «Спутника V» на территории свыше 10 стран.

«Это позволит только за текущий год произвести объем препарата, достаточный для вакцинации сотен миллионов человек», — сказал глава государства.

Активную работу по производству вакцины и поддержке ее выпуска Путин назвал наглядным примером превращения уникальной технологии в массовый продукт, который доступен как россиянам, так и жителям других стран.

Владимир Путин 4 июня встретился с представителями международного инвестиционного сообщества и зарубежных компаний-производителей «Спутника» на полях ПМЭФ.