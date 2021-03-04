Некоторые российские регионы столкнулись с проблемами с вакцинацией от COVID-19. Такое заявление сделал президент Владимир Путин.

«Есть проблемы с логистикой, распределением, <…> организацией прививочных пунктов. В некоторых субъектах, вроде бы в девяти, пока еще не приступали даже к вакцинации», — сказал глава государства на встрече с участниками акции «Мы вместе». Трансляцию события ведет телеканал «Россия 24».

Президент не уточнил, о каких регионах идет речь. Путин добавил, что оба компонента вакцины от коронавируса в России получили уже более двух миллионов человек. Примерно столько же уже сделали первый укол.

По словам российского лидера, власти в курсе ситуации. Глава государства подчеркнул, что в случае с вакцинацией очень важна работа движения «Мы вместе» и других общественных организаций. Путин отметил, что руководству страны важно получать настоящие данные о том, что происходит с вакцинацией.

«Как организована эта работа, как она идет и какие результаты мы имеем», — пояснил президент.

Массовая вакцинация началась в России в январе 2021 года. Привиться бесплатно может любой желающий. Власти планируют закончить целевую прививочную кампанию к середине лета этого года. Тогда должен сформироваться коллективный иммунитет.