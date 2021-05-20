Вакцинацию от COVID-19 предложили включить в календарь прививок

Массовую вакцинацию от коронавируса нужно продолжать, пока не появится коллективный иммунитет. Ее стоит включить в национальный календарь прививок. Такое предложение сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Об этом Мишустин заявил во время заседания правительства. Его слова процитировал ТАСС.

Премьер-министр напомнил, что сейчас в России идет бесплатная массовая вакцинация от коронавируса, которая стартовала по поручению президента Владимира Путина. Прививочную кампанию необходимо продолжать, пока в стране не сформируется коллективный иммунитет.

«Для этого правительство предлагает включить вакцинацию от ковида в национальный календарь прививок», — отметил премьер-министр.

За последние сутки в России выявили свыше девяти тысяч новых случаев коронавируса. Этот показатель более чем на две тысячи превысил число новых пациентов, которое зафиксировали днем ранее. Всего с начала пандемии в стране диагностировали 4 974 908 заражений, из них 4 591 770 пациентов выздоровели. Еще 117 361 человек скончались.

Больше всего случаев заражения зафиксировали в Москве — за последние сутки там выявили еще 3312 пациентов с подтвержденным диагнозом. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова предложила ввести финансовую ответственность для тех, кто не следит за здоровьем.