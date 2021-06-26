Вакцинация станет обязательной для части населения в Брянской области

Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Брянской области. Пока она распространяется только на отдельные группы населения.

Об этом сообщила газета «Брянские новости» со ссылкой на оперштаб по коронавирусу. Нововведение касается жителей региона, которые работают в сфере, подразумевающей общение со многими людьми. Например, торговля, общепит, общественный транспорт, медицина, спортивные мероприятия.

Поставить вакцину можно в 33 медицинских организациях. Всего в регионе 66 прививочных пунктов с режимом работы с 8:00 до 20:00. Кроме того, с 12 до 19 часов работают прививочные пункты в торговых центрах «БУМ-Сити» и «Аэропарк».

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал три особенности вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Об этом сообщил телеканал «Царьград».

По его словам, препарат в основном будет использоваться для ревакцинации населения, а также для тех, кто уже перенес коронавирус. Также у вакцины есть ограничение по возрасту — до 60 лет.