Вакцина «Вектора» поступит в гражданский оборот до 10 декабря

Небольшие партии вакцины от коронавируса центра «Вектор» поступят в гражданский оборот уже в декабре. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Небольшие объемы вакцины от коронавируса центра „Вектор“ могут поступить в гражданский оборот до 10 декабря», — заявила Татьяна Голикова на совещании президента России с членами правительства. Ее слова передает ТАСС.

Также вице-премьер перечислила регионы страны, в которых ситуация с коронавирусом остается наиболее сложной. На первом месте антирейтинга оказалась Карелия. Также высокая заболеваемость все еще зафиксирована в Чувашии, Орловской, Ивановской, Пензенской, Самарской, Омской, Иркутской областях, Мордовии, Коми и городе Севастополе. В целом по стране суточный показатель заболеваемости COVID-19 увеличился с 1 октября в 2,5 раза.

Масочный режим продолжает действовать во всех 85 регионах России. Также почти во всех субъектах решили усилить дезинфекцию в общественном транспорте, такси, местах общего пользования. Это касается 80 регионов из 85.