Путин заявил о предотвращении экологической катастрофы в Усолье-Сибирском

Экологической катастрофы удалось избежать в городе Усолье-Сибирском в Иркутской области. К настоящему моменту ликвидированы опасные объекты, заявил президент России Владимир Путин.

«… Локализованы и ликвидированы самые опасные объекты. Это, конечно, самое главное, предотвращено расползание токсичного пятна, попадание химикатов в водные артерии, последствия могли бы быть непредсказуемыми просто. По сути, удалось предотвратить риск настоящей экологической беды, если не сказать катастрофы», ― сказал российский лидер на совещании о ходе ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Его слова приводятся на сайте Кремля.

Путин также подчеркнул, что снята прямая угроза для жизни и здоровья граждан на этой территории. Президент отметил, что не было допущено сбоев в функционировании систем жизнеобеспечения города.

Глава государства назвал сложившуюся в Усолье-Сибирском экологическую ситуацию неординарной и серьезной, пообещав держать ее под личным контролем, пишет Ura.ru.

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