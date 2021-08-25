Шойгу анонсировал участие боевых роботов в учениях «Запад-2021»

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что в учениях «Запад-2021» примут участие новые отечественные боевые роботы. По его словам, произведены уже десятки ударных машин, способных действовать на дистанции до пяти километров.

Об этом министр рассказал в интервью каналу «Звезда».

«Роботы будут боевые, ударные роботы. Вы их увидите на учениях „Запад-2021“. И ни один, ни два, и не сделанные на коленке. Это уже промышленное производство. Оружие у них уже действует на дистанции до пяти километров», — сообщил Сергей Шойгу.

Он уточнил, что такие роботы смогут противостоять даже танкам. Глава Минобороны также рассказал о новой экспресс-лаборатории, испытания которой уже завершаются. Она сможет делать ПЦР-тесты за 20 минут.

В конце 2021 года начнутся государственные испытания дрона-камикадзе «Ланцет». Это барражирующее оружие обнаруживает и уничтожает цель. После этого беспилотник уничтожается, так как не имеет функции возвращения и посадки.