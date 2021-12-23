В цвете галстука Путина оказался тайный смысл

Надев на пресс-конференцию галстук фиолетового цвета, Владимир Путин, в частности, хотел создать атмосферу загадочности. Таким мнением поделилась с Life педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.

«Возможно, надел такой галстук, чтобы придать больше интриги и загадочности, потому что у нас с США есть некоторое недоумение в вопросах безопасности. И для общения с прессой это вполне уместно, потому что пресса у нас не всегда бывает рациональной, и, возможно, немного противопоставить себя и намекнуть, что перед ними власть», — предположила эксперт.

Она также отметила, что институт Pantone выбрал сиреневый цветом 2022 года, поэтому, возможно, президент таким образом отдал дань моде.