Врачи перевели Михаила Саакашвили в тюремную реанимацию

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, потерявшего сознание в тюрьме, перевели в реанимационное отделение. Об этом сообщил адвокат политика Ника Гварамия, его слова передал Telegram-канал «Sputnik Грузия».

При этом общее состояние бывшего главы Грузии стабилизировалось, он пришел в себя.

«С Саакашвили все хорошо, его жизни не угрожает опасность. Я был у него в палате и видел все своими глазами», — рассказал адвокат.

По словам Гварамии, он настоял на реанимации, хотя политик отказывался от помощи врачей.

18 ноября, в четверг, стало известно о том, что Михаил Саакашвили потерял сознание. До этого он придерживался длительной голодовки. Как сообщил другой адвокат политика, экс-лидер Грузии поскользнулся и упал.

На 46-й день без еды у Саакашвили открылась кровавая рвота. Тогда врачи не могли к нему попасть.