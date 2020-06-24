    24 июня 2020, 02:02

    В СПЧ оценили предложенные президентом меры поддержки населения

    Арина Гудилова

    Предложенные Владимиром Путиным меры поддержки россиян отражают дух поправок в Конституцию. Они показывают, что государство готово прийти на помощь людям. Об этом РИА «Новости» сообщила зампред Совета по правам человека Ирина Киркора.
    В СПЧ оценили предложенные президентом меры поддержки населения

    Я смотрю на эти меры поддержки как на подтверждение того, что государство должно и готово прийти на помощь гражданам. И, конечно, я думаю, что предложенные меры социальной поддержки следуют духу поправок в Конституцию

    Ирина Киркоразампредседателя Совета по правам человека

    Киркора добавила, что вопрос редких заболеваний сейчас очень важен. В стране ежегодно диагностируется около 300 новых случаев. По ее словам, в России остро стоит финансирование этой проблемы.

    В обращении 23 июня Владимир Путин заявил о новой выплате в размере 10 тысяч рублей на детей до 16 лет. Также он объявил о повышени подоходного налога для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год.

    В период с 25 июня по 1 июля проходит общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Жители Москвы и Нижнего Новгорода могут проголосовать как на участках, так и удаленно.